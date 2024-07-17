نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد جنازة وعزاء تامر ضيائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أسرة الفنان الراحل تامر ضيائي تشييع جنازته غدًا الخميس، وذلك بعد وفاته اليوم إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أحد أفراد أمن مستشفى أورام الثدي بالتجمع.





مراسم الجنازة





صرحت أسرة تامر ضيائي أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل غدًا الخميس، والدفن بمقابر الأسرة في البساتين في نفس اليوم.





وصية تامر ضيائي





ومان قد كتب تامر ضيائي منذ شهرين على صغحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





"بوست وصية، ده هيفضل باين علي صفحتي لحد ما أموت.. الحقيقة إللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها إننا كلنا ربنا كتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينه تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفه، ووقتها طبعًا مش هعرف أقولها لحد..





*و دي وصيتي*

١ - صلاة الجنازة أهم من العزا وهى إللى كل ما العدد زاد كل ما ثوابى ما كان أكتر، فأرجوكم تصلوا عليا.





٢ - مش شرط تيجى العزا وياريت لو إتعمل فى البيت أو مكان بسيط بفلوسه تطلعولى صدقة جارية أفضل.





٣ - من فضلكم لم يثبت أو يتفق عليه عمل خاتمة قرآن للمتوفى إنها هتوصله، بس مثبت إن الدعاء والصدقة بيوصلوا للميت، فرجاء دى بالذات بلاش وإدعولى الوقت اللى هتقروا فيه جزء فضوا نفسكم وإقعدوا إدعوا فيه.





٤ - بلاش صدقة جارية تقليدية وسهله ومش مستفاد بيها يعنى المصاحف كتير فى مصر اوى وكل بيت فيه كتير فممكن نحط الفلوس فى جامع بيتبنى أو كرسى متحرك فى مستشفى يستفادوا بيه المرضى أو دخول مياه لبيت غلابه أو بناء سقف لبيت فقراء، حاجات ناس تستفيد بيها لمدة طويلة.





٥ - دى نقطة مهمه اوى بالنسبة ليا.. محدش يقول لحد بتعيط عليه لية، ومتعيطش عشان هو بيتعذب!! الكلام دة غلط، سيبوهم يعيطوا لحد ما يطلعوا كل الشعور اللى عندهم ومفيش حاجه بتقول إن العياط معناه عدم رضا بقضاء ربنا "وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم".





٦ - أهم حاجة تانى هى الدعاء وبس والصدقة.





٧ - من فضلكم تكثفوا الدعاء وقت نزول القبر وتتصدقوا بأى حاجه بنية إن ربنا يجعل قبرى روضه من رياض الجنه ويثبتنى عند السؤال لأن ده أهم وقت ليا وياريت كمان بعد ما تدفنونى تقعدوا معايا شوية ومتستعجلوش تمشوا عشان تونسونى فى ليلة زى دى.





٨ - الموت علينا كلنا حق وإحنا كلنا أمانات ربنا وهيردنا تانى، فالحزن على الفراق هونوه على نفسكم بالدعاء ليا عشان أبقى فى سعادة لحد ما أقابلكم تانى.





٩ - اللي بيحبوني يدعولى كتير عشان لو مفيش حد يدعيلى.





١٠ - ودى مهمة أوى أوى أوى عاوز الكل يسامحني علي اي حاجه عملتها فيه بقصد لو يدون قصد





"اللهم إن كثر موت الفجأة من حولي وكثر موت الشباب غفلة، ف يارب إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وارزقني نطق الشهادة عن الموت ويسّر طلوع روحي وهوّن عليّ سكراتي فإني أحب أن ارحل في هدوء وسكينة وطمأنينه، ولا تقبض روحي إلا وانت راضٍ عني لكي اكون عبدا مقبولا عندك حتي أليق بلقائك العظيم وإن كان لي من العمر باقي فأغفر لي ذنوبي ومعاصي نفسي الأمّارة بالسوء وأعفو عني وأمحو لي كل ما يعرقل طريقي إليك وردّني إليك ردًّا جميلًا يارب العالمين".