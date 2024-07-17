البابا تواضروس يعظ حول «هواية خلاص النفوس» في اجتماع الأربعاء

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جدة - نرمين السيد - كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بمحور المحمودية بالإسكندرية
وصلَّى قداسته رفع بخور عشية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.
وقبل العظة رحب نيافة الانبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية والقس مرقس ميخائيل كاهن الكنيسة بزيارة قداسة البابا معبرين بكلمات محبة لقداسته.
ثم ألقى قداسة البابا العظة، مقدمًا الشكر للآباء كهنة الكنيسة، وتناول في عظة اليوم رابع مؤهل من مؤهلات الخدمة وهو "هواية خلاص النفوس" وذلك ضمن سلسلة "مؤهلات الخدمة" التي بدأها مع بداية صوم الرسل، وتأمل في الآيات "ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ بُولُسُ لِبَرْنَابَا: «لِنَرْجِعْ وَنَفْتَقِدْ إِخْوَتَنَا فِي كُلِّ مَدِينَةٍ نَادَيْنَا فِيهَا بِكَلِمَةِ الرَّبِّ، كَيْفَ هُمْ». فَأَشَارَ بَرْنَابَا أَنْ يَأْخُذَا مَعَهُمَا أَيْضًا يُوحَنَّا الَّذِي يُدْعَى مَرْقُسَ، وَأَمَّا بُولُسُ فَكَانَ يَسْتَحْسِنُ أَنَّ الَّذِي فَارَقَهُمَا مِنْ بَمْفِيلِيَّةَ وَلَمْ يَذْهَبْ مَعَهُمَا لِلْعَمَلِ، لاَ يَأْخُذَانِهِ مَعَهُمَا. فَحَصَلَ بَيْنَهُمَا مُشَاجَرَةٌ حَتَّى فَارَقَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. وَبَرْنَابَا أَخَذَ مَرْقُسَ وَسَافَرَ فِي الْبَحْرِ إِلَى قُبْرُسَ. وَأَمَّا بُولُسُ فَاخْتَارَ سِيلاَ وَخَرَجَ مُسْتَوْدَعًا مِنَ الإِخْوَةِ إِلَى نِعْمَةِ اللهِ فَاجْتَازَ فِي سُورِيَّةَ وَكِيلِيكِيَّةَ يُشَدِّدُ الْكَنَائِسَ" ( أع 15 : 36 - 41).
وأوضح أنَّ علامات الافتقاد الصحيح أنه:
1- لا ينظر لاختلاف اللغات واللهجات بل للقلب.
2- لا ينظر الي اختلاف الجنسيات.
3- لا ينظر للحالة الاجتماعية.
4- لا ينظر للحالة الروحية، بل حتى للأشرار.
وأوضح قداسته أنواع الافتقاد، وهي:
1- المتابعة .
2- المشاركة.
3- الملاصقة.
ووضع صفات للخادم الذي له هواية خلاص النفوس:
1- الإحساس بالمسؤولية.
2- الإنصات.
3- الحكمة في الوقت والكلام وقوة الملاحظة وطول الأناة.
4- الصلاة قبل وبعد الافتقاد.
وحذر قداسته خادم الافتقاد من:
1- الكسل.
2- تعلق المخدوم بشخص الخادم.
3- الفضول واقتحام المخدوم.
4- التسرع في جني الثمر.
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