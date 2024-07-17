عمرو مصطفى يتصدر تريند إكس بعد أقل من ساعة بسبب "ليها فيّا"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان عمرو مصطفى تريند "إكس" بعد أقل من ساعة من طرحه لأغنيته الجديدة "ليها فيّا"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.



وحرص عمرو على الاحتفاء بالمرأة من خلال كلمات أغنيته، موجهًا رسالة اعتراف واحتفال بحق المرأة في نجاح الرجل، بالإضافة إلى الترويج للأغنية بطريقة غير تقليدية ودعم الجمهور.

وتعد أغنية ليها فيّا من أداء وألحان عمرو مصطفى وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي، وتقول كلمات الأغنية الآتي: كنت وحدي ماشي زي موجة جايه من طريق قسايا واتقابلنا صدفة وكملت معايا.. صدقت غنايا بنيت أحلام اعيشها.. معاها وواحشها دنيا دي بعيشها عينك المراية يابا ليها فيا.. فيا.. إيد نجاح خفية فيا.. والدنيا العفية فيا.. فرقتنا ياااا.. عمري ما نسيتها.. عيني ميزتها لو مسكت إيدها ترجعلي الحياة.

أغاني عمرو مصطفى

كما تعد أغنية مستغني هي آخر أغاني عمرو والتي طرحها قبل ما يقرب من عام عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.