جدة - نرمين السيد - وزارة الطيران المدني

استقبل مطار القاهرة الدولي على مدار الأيام الماضية الوفود المشاركة في بطولة العالم للبوتشيا تحدي القاهرة 2024، والتي انطلقت فعاليتها اعتبارا من يوم 17 إلى 22 يوليو الجاري بمشاركة 13 دولة، من مختلف دول العالم.





جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والتنسيق الفعال بين وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة. وفي هذا السياق، وجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للوفود المشاركة من اللاعبين، حيث قامت كل من الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوى بتخصيص فرق عمل من العلاقات العامة لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة وإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر وتقديم أغلى مستوى من الخدمات، بما يليق باسم ومكانة مصر أمام دول العالم المختلفة. وأكد أن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة تسخر كل إمكانياتها وجهودها لدعم البطولات الرياضية وجميع الأحداث الدولية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، مما يعزز من المكانة الريادية التي تحظى بها مصر كوجهة لاستضافه الانشطه الرياضيه العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران المدني يوجه بتقديم التسهيلات لوفود بطولة العالم للبوتشيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.