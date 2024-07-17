راتب ضخم ومكافآت سخية.. تفاصيل عقد مبابي الفلكي مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تفاصيل العقد الجديد الذي وقعه النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد. جاء هذا العقد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

تفاصيل عقد مبابي الفلكي مع ريال مدريد

مبابي قدم رسميًا كلاعب جديد في صفوف ريال مدريد أمام جماهير "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء الماضي، ووقع على عقد يمتد لخمس سنوات.

وفقًا لتقرير "ماركا"، سيحصل مبابي على راتب صافي سنوي قدره 15 مليون يورو، مما يجعل إجمالي راتبه على مدار مدة العقد يصل إلى 75 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل على مكافأة توقيع تتراوح قيمتها بين 100 مليون يورو و115 مليون يورو، موزعة على خمس سنوات.

لكن هذه الأرقام لا تتضمن البنود المتعلقة بالأداء الشخصي، مثل الفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور". ومن ناحية حقوق الصور، سيحصل مبابي على نسبة تتراوح بين 60% و80% من حقوق استخدام صوره، مما يضيف إلى إجمالي دخله.

لم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة حول ما كان يتقاضاه مبابي في باريس سان جيرمان، لكن من المؤكد أن راتبه الأساسي هناك كان يعادل ضعف ما سيحصل عليه مع ريال مدريد. ومع ذلك، يبدو أن النجم الفرنسي فضل الانتقال إلى ريال مدريد بحثًا عن تحديات جديدة وفرص لتحقيق النجاح على المستوى الأوروبي والدولي مع النادي الملكي.