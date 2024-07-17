لافروف: موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لاتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، مؤكدا أن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الأربعاء: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أننا سنعمل، وسنكون مستعدين للعمل مع أي رئيس أمريكي ينتخبه الشعب ويكون مستعدا لإجراء حوار متكافئ قائم على الاحترام المتبادل".

وأضاف: "دعوني أذكركم مرة أخرى أنه خلال إدارة دونالد ترامب، وعلى الرغم من العقوبات الخطيرة للغاية، كان لا يزال هناك حوار وكان هذا مفيدا على أية حال".

وأشار لافروف إلى أن موسكو لاتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تكترث بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي من المقرر أن تجري في نوفمبر القادم ومستعدة للعمل مع أي شخص في البيت الأبيض