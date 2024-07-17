نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب يستحدث سلسلة «ورش حكي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استحدث جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب لأول مرة ورش حكي، يقوم خلالها أحد المختصين بتناول كتاب أو إصدار من إصدارات الأزهر، بالتعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية ومجلة نور، يتم خلالها تناول موضوعات مهمة للأطفال والكبار تتضمن قضايا قومية وقصص الأنبياء، لتقديم العبر والعظات منها، حتى يستفيد رواد وزوار الجناح.



وبدأت سلسلة ورش الحكي بقصة فلسطين، حيث تناولت مكانة المسجد الأقصى في القرآن الكريم، لبيان قدسية وبركة هذا المسجد العريق، وأهميته لكل المسلمين، وأنه يستحق كل التضحيات التي يقدمها شعب فلسطين، كما تم تناول المدة الأولى في احتلال الأراضي الفلسطينية والملاحم الكبرى التي خاضها الشعب الفلسطيني ومقاومته، والتي هي مستمرة حتى الآن من أجل تحرير الأرض والحفاظ علي العرض وحماية مقدسات المسلمين وكمْ من شهداء قدمتهم فلسطين الحبيبة في هذا السبيل.

وأكدت الأستاذة هند الشرقاوي، معلمة رياض أطفال بمعهد مصطفى جاد، خلال قصصها لرواد ركن الطفل، أنه مهم تعريف الأطفال وكذلك الكبار بقصة هذا الشعب الأبي الذي رفض الاحتلال وما زال يناضل من أجل نيل استقلاله واسترجاع ما تم اغتصابه بالقوة.

من جانبه أوضح الأستاذ عمرو ربيع، مسؤول مجلة نور بجناح الأزهر، أننا نحاول أن نغير الكثير من المفاهيم المغلوطة للأطفال وكذلك الكبار، كما نسعى لغرس قيم يجب أن تكون موجودة في كل إنسان، لحماية المجتمع من المخاطر والقيم السيئة الداخلة علينا والتي تحاول النيل من أبناء وطننا الغالي، وذلك من خلال مجموعة من القصص المتميزة، فكل واحد منا يجب أن يقوم بدوره من خلال الدور الذي يقوم به.

ويتضمن الجناح سبعة أركان وهم: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.