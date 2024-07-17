نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتي المملكة يرأس اجتماع المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأس سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء رئيس المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالطائف وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس الأعلى، اجتماع المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية.

وجرت خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الاختبارات للطلاب لجميع المراحل، ودارسة تطوير المسار التعليمي للدار، والتطرق لبعض الإشكالات التي تواجه الدار وطرق حلها.

كما ناقش المجلس وأقرّ الميزانية المالية للدار.