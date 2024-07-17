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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب النجم الإسباني داني أولمو عن رغبته في الانضمام إلى فريق ذات مشروع طموح وقادر على الفوز بالألقاب.

وأصبح أولمو مثار اهتمام العديد من أندية كرة القدم الكبرى في القارة العجوز، لا سيما بعد تألقه في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي اختتمت مؤخرًا بألمانيا، وشهدت تتويج إسبانيا باللقب للمرة الرابعة.

شرط وحيد يفصل بين أولمو وفريق أحلامه



ولعب أولمو دورًا بارزًا للغاية في حصول منتخب إسبانيا على كأس البطولة، حيث فاز منتخب "الماتادور" بجميع مبارياته في طريقه نحو الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بأمم أوروبا، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الألماني.

وربطت تقارير إخبارية أولمو (26 عامًا) بالانضمام لأندية بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف أولمو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس، اليوم الأربعاء، أنه غير متأكد مما إذا كان سيبقى في صفوف فريقه الحالي لايبزيغ الألماني في الموسم المقبل أم لا.

وأضاف أولمو: "سنرى ما سيحدث. الأشخاص الذين يتعاملون مع سوق الانتقالات يعرفون بالفعل ما أريد القيام به. لا أعرف إذا كنت سأبقى في ألمانيا، سنرى".

وأوضح اللاعب الإسباني: "أريد أن أكون في مكان يمكنه تقديري ويجعلني محبوبًا من الجماهير وما أريد القيام به هو الفوز بالألقاب. هناك عدة خيارات، سنرى ما سوف تسفر عنه الأمور".

وشدد أولمو: "ما أريده هو مشروع طموح يجعلني قادرًا على التتويج بالبطولات".