نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك ينهي أزمة خالد بوطيب بقرار من الفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الزمالك في إنهاء أزمة المغربي خالد بوطيب ورفع عقوبة منعه عن القيد رسميًا، بعد تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان النادي الأبيض قد تلقى قرارًا بمنعه من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم سداد قيمة العقوبة المفروضة عليه بسبب خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأسبق.

في خطابه، أكد فيفا أنه تم إغلاق الإجراءات التي كانت موقعة ضد القلعة البيضاء ورفع الحظر عن قيد اللاعبين الجدد.

ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 26 مباراة في الموسم الحالي.