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أحمد جودة - القاهرة - بالأكواد ومن خلال التطبيق| ما هي طرق شحن شريحة زين مسبقة الدفع 2024؟

بالأكواد ومن خلال التطبيق| ما هي طرق شحن شريحة زين مسبقة الدفع 2024؟.. يبحث العديد من عملاء زين السعودية عن الأكواد الخاصة بالشركة للاستفادة من كافة خدماتها المتاحة. تعد شركة زين السعودية من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في المملكة، وتملك عدة فروع في الدول العربية مثل الكويت، السودان، والبحرين، وغيرها. ووفقًا للإحصاءات الأخيرة، يصل إجمالي عدد مستخدمي شركة زين إلى نحو 48 مليون عميل حول العالم. نقدم لكم في هذا المقال كافة أكواد زين السعودية التي وفرتها الشركة لعملائها.

كود شحن زين



توفر الشركة كود آخر يختص بإستخدام الكروت ذات الشحن المسبق بأرقام مختلفة وقيمة شحن مختلفة بدورها والكود عبارة عن (*141* رقم خط الشحن مسبق الدفع #).

على أثره فإن توافر أكثر من طريقة عملية الشحن من خلال شركة زين للإتصالات أفضت بدورها إلى التيسير بشكل كبير على العملاء من خلال إتباع الطريقة المناسبة وعدم اضطرار اللجوء إلى خدمة العملاء في كل مرة تستدعي عملية الشحن، وهذا لان الشركة التي تسعى دائمًا إلى راحة العملاء والتيسير عليهم.

جميع أكواد زين السعودية

يمكن للعملاء معرفة أكواد زين السعودية بسهولة والتي تتيح لهم معرفة الرصيد وجميع الباقات كما يلي (بدءًا من اليسار لليمين):

- لمعرفة الرصيد الحالي: #142*.

- لمعرفة آخر المكالمات: #143*.

- لشحن الرصيد: #كود الشحن*141* أو الاتصال بـ 1717، ومن خارج السعودية: 00966590001717.

- لشحن باقات الإنترنت: #الرقم السري*141*.

- للاطلاع على العروض المميزة: #079*.

- لخدمة حزمة الإنترنت: #240*.

- لخدمات زين المختلفة: #555*.

- لتغيير كلمة السر لخدمة النظام الصوتي: #193*.

- لمعرفة اسم الحزمة: #113*.

- لشحن الرصيد لرقم آخر: #115*.

- لتفعيل خدمة الإهداء: #700*.

- لمعرفة رقم زين: #111*.

- لتفعيل تجوال البيانات (التفعيل، إلغاء التفعيل ومعرفة رصيد الباقة الإضافية): #900*.

- للاستفسار عن مبلغ الفاتورة وتفاصيل الدقائق والبيانات المجانية المتبقية: #107*.

- لتفعيل النغمات الخاصة بالمتصل أو تفعيل الفيديو الخاص بالمتصل: 1718.

أكواد زين السعودية لتحويل المكالمات

يمكن لأي عميل تحويل المكالمات الواردة إلى أي رقم آخر كما يلي (بدءًا من اليمين لليسار):

- لتحويل جميع المكالمات: **21*155#.

- لتحويل المكالمات عند انشغال الخط: *67**رقم الهاتف#.

- لتحويل المكالمات عند عدم القدرة على الرد: *61**رقم الهاتف#.

- لتحويل المكالمات عند صعوبة الاتصال (الجهاز مغلق أو خارج نطاق الخدمة): #رقم الهاتف*62**.

- لتحويل المكالمات لفترة زمنية محددة: *61**رقم الهاتف**الفترة#.

- لتفقد وضع تحويل المكالمات: *#61#.

أكواد زين السعودية للخدمات الأخرى

- خدمة المكالمات الفائتة: **21*1725#.

- التنبيه بالمكالمات الفائتة أثناء إطفاء الهاتف: **62*1725#.

- التنبيه بالمكالمات الفائتة أثناء انشغال الخط: **67*1725#.

- التنبيه بالمكالمات الفائتة عند عدم الرد: **61*1725#.

- إلغاء تفعيل التنبيه بالمكالمات الفائتة لجميع المكالمات: #21##.

- إلغاء التنبيه بالمكالمات الفائتة أثناء إطفاء الهاتف: #62##.

- إلغاء التنبيه بالمكالمات الفائتة أثناء انشغال الخط: #67##.

- إلغاء التنبيه بالمكالمات الفائتة عند عدم الرد: #61##.

- إلغاء خدمة البريد الصوتي: ###.

- إلغاء الاتصالات الصادرة لخارج المملكة: #*كلمة مرور الهاتف#.

- إلغاء حجب المكالمات الواردة: #35*كلمة المرور#.

- إلغاء انتظار المكالمات: #43#.

- إلغاء التنبيه بالمكالمات الفائتة: ##002#.

- للوصول إلى البريد الصوتي: 1700.

- خدمة مساعدة العملاء: 959.

- باقات البيانات الإضافية لجميع الباقات آجلة الدفع: *877#.

- باقات البيانات الإضافية لباقة Business Value 4000: *664#.

- تفعيل ميزة انتظار المكالمات: *43#.

أكواد زين السودان

- تشغيل شبكة زين السودان: *220#.

- رمز الاتصال الخاص بزين السودان: *140#.

- معرفة الرصيد المتبقي من الميجا بايت: *2200#.

- معرفة عروض زين السودان: *230#.

- للاستفسار عن الرصيد: *142#.

- تحويل الرصيد محليًا: *140*الرصيد*رقم الهاتف#.

- تحويل الرصيد دوليًا: *121# أو *121*رقم الهاتف#.

بهذه الأكواد، يمكن لعملاء زين السعودية والسودان الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الشركة بسهولة.