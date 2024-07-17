نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية إبراهيم عادل.. منتخب مصر الأولمبي يفوز على العراق وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة الودية التي جمعت بين منتخب مصر الأولمبي والعراق بفوز الفراعنة بهدفين مقابل لاشيء، استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.



ونجح لاعب منتخب مصر الأولمبي إبراهيم عادل من تحقيق الهدف الأول في شباك العراق في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح إبراهيم عادل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال65' من عمر المباراة.



وقد جاء تشكيل المنتخب الأولمبي ضد العراق وديًا

حراسة المرمى: حمزه علاء.

خط الدفاع: عمر فايد - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني - محمد شحاته - أحمد قطة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أحمد زيزو - أسامة فيصل.