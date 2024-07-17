كامل الوزير: الأنفاق أسفل قناة السويس مشروع قومي يعزز أمن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 09:14 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على أهمية الأنفاق أسفل قناة السويس لأمن وتنمية سيناء موضحا أن سيناء كانت تعتمد على الكباري العسكرية وكوبري السلام في القنطرة ومعديات هيئة قناة السويس فقط، مما أدى إلى مشكلة في العبور.

وأوضح الوزير أنه اقترح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنشاء خمسة أنفاق أسفل قناة السويس، مشيرا إلى أن الرئيس وافق على الاعتماد على الشركات المصرية لتنفيذ المشروع، وشراء الماكينات اللازمة، ومنحها الثقة والدعم اللازمين.

وأكد أن هذه الأنفاق تعد مشروع بنية أساسية بامتياز، يربط سيناء بالوطن الأم، ويساهم في تنمية وتعمير سيناء. ولفت إلى أن المهندسين المصريين، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية، تمكنوا من حفر الأنفاق والتغلب على جميع العقبات.

كما أشار الوزير إلى أن الشركات المصرية التي نفذت أنفاق قناة السويس تعمل الآن في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة ثم الفسطاط ومدينة نصر والرحاب، ويستكمل حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير أنه مع تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، سيتم زيادة عدد الشركات المصرية المشاركة في التنفيذ، مما يؤهلها للقيام بأعمال تكنولوجية متقدمة وتصدير خبراتها للعمل في الخارج.

وأكد الوزير أن الشركات المصرية بدأت بالفعل في تصدير خبرتها إلى الدول العربية المحيطة وأفريقيا والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن تنفيذ حفر قناة السويس كان مشروعا ضخما وصعبا، لكن حفر الأنفاق كان مشروعا تكنولوجيا معقدا للغاية وتم تنفيذه بواسطة الشركات المصرية الوطنية المؤمنة بقدراتها.