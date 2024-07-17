نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث مع إنفورما البريطانية التعاون في جذب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:15 صباحاً - دوت الخليج – أعرب رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه إلى التعاون مع مجموعة إنفورما بي إل سي، والاستفادة من خبراتها الدولية الواسعة في مجال الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لاسيما في ظل ما نفّذته الحكومة المصرية على مدى الأعوام الماضية من إجراءات اقتصادية وتشريعية لتهيئة بيئة أعمال تلائم القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذنا العديد من الإجراءات الاقتصادية المهمة لدعم خطط الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفقًا للمستهدفات المُحددة، بواقع 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال 3 سنوات، وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهناها، لكن لا يزال الطريق طويلًا لتنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط الشركة في السوق المصرية في مجال تنظيم المعارض التجارية، حيث بدأت الشركة العمل في مصر في هذا المجال منذ سنوات عدة.

بدوره، تحدّث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الشركة لديها خبرات سابقة للعمل في السوق المصرية في مجال تنظيم المعارض التجارية، حيث تنظّم سنويًا عددًا من المعارض في قطاعات مختلفة، وفي مقدمتها معرض “سيتي سكيب”.

وأشار الوزير إلى أن الشركة لها خبرات عالمية واسعة في الترويج للاستثمارات في العديد من الدول، مضيفًا: نتطلع إلى التعاون مع مجموعة “إنفورما بي إل سي” لوضع مصر في مكانة متميزة على خريطة الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أننا منفتحون على جذب الاستثمارات من جميع دول العالم.

وفي غضون ذلك، قال اللورد ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لإنفورما بي إل سي، إن المجموعة، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، حرصت على توسيع وجودها في السوق المصرية بشكل مطرد على مدار العقد الماضي، لدعم رؤية الحكومة نحو تعزيز النمو الاقتصادي، ومساعدة الشركات المصرية العاملة في التجارة من خلال المعارض الكبرى، إضافة إلى الشراكة مع بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المحليين.

وأشار كارتر إلى أن مجموعة “إنفورما” لديها القدرة على صياغة خطة استراتيجية يمكن من خلالها وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، بالنظر إلى خبرتها الدولية الواسعة في هذا الإطار.

وأوضح أن الشركة لها خبرات سابقة في مصر في تنظيم المعارض التجارية التي زارها عشرات الآلآف من ممثلي شركات القطاع الخاص المحليين والعالميين، وذلك على مدى 9 سنوات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف: من أجل هذا نقلنا فريقنا المالي الإقليمي من أحد الأسواق الآسيوية إلى القاهرة في عام 2022، لأننا نعي جيدًا أهمية هذا البلد والإمكانات العظيمة التي يحظى بها، والتي تتمثل في الموقع المتفرد، وعدد السكان الكبير، والسوق الهائلة، والعقول المصرية النابهة، والحرفية الشديدة التي تتمتع بها الأيدي العاملة في مصر.

وتابع أن كل هذا يجعل لمصر ميزة تنافسية كبيرة عند مقارنتها بأي بلد آخر من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع “مجموعة إنفورما” في الترويج للاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها إلى مصر، مشيرًا إلى ضرورة وضع هذه التصورات في إطار خطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.