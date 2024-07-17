آمال خفض الفائدة تدفع أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 12:14 مساءً - .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة من تزايد الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر بعد تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين في الفيدرالي الأمريكي.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2468.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل لذروة قياسية بلغت 2482.29 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2474.50 دولار.

وتتوقع الأسواق حاليا خفض المركزي الأمريكي للفائدة بنحو 25 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر. وتزيد جاذبية الذهب عندما تتراجع أسعار الفائدة.

وقال جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأحدث “تزيد إلى حد ما الثقة” في أن وتيرة زيادة الأسعار في طريقها للعودة للمستهدف من البنك المركزي المصري، وهو تصريح أشار إلى أن خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وعبرت أدريانا كوجلر محافظة المركزي الأمريكي أمس الثلاثاء عن تفاؤل حذر فيما يتعلق بعودة التضخم للنسبة المستهدفة التي تبلغ 2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 31.04 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 999.91 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 967.06 دولار.