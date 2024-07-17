حزب المستقلين: ثقة اللجنة البرلمانية في برنامج الحكومة دفعة ومسؤولية جديدة للوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:30 مساءً - أكد حزب المستقلين الجدد ان ثقة اللجنة الخاصة بالبرلمان المنوط بها اعداد تقرير عن برنامج الحكومة يلقي بمسؤولية على الحكومة حيث أنها اصبحت مسؤولة امام البرلمان والشعب عن تنفيذ ذلك البرنامج.

وأكد دكتور هشام عناني أن ثقة اللجنة في برنامج الحكومة بأغلبية أعضائها يعطي مؤشر عن نيل ثقة البرلمان في الجلسة العامة غدا الخميس.

وأضاف عناني ان ملاحظات اللجنة البرلمانية تعتبر جزء مكمل لبرنامج الحكومة وواجب النفاذ حال نيل البرنامج ثقة البرلمان.

وقال د حمدي بلاط نائب رئيس الحزب إن تنفيذ ونجاح برنامج الحكومة أصبح مسؤولية مشتركة على البرلمان والحكومة وهو. ما يتطلب جهد شاق حتى يصل مردود تنفيذ هذا البرنامج للمواطن.

وأكد الحزب تأكيده على ان نجاح برنامج الحكومة يحتاج الي تكاتف كل القوي السياسية والحزبية وقوي المجتمع المدني والشعب في توقيت واحد