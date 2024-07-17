إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة عامين

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أحمد جودة - القاهرة - قررت المحكمة الرياضية الإدارية في إسبانيا إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا، لمدة عامين.

إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

وأكدت متحدثة رسمية باسم المحكمة، اليوم الأربعاء، صدور الحكم، ولكنها قالت إنه ليس ملزمًا بعد، ويمكن الطعن عليه أمام المحكمة، وهو ما يعتزم روشا فعله، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.



وتأتي هذه الأنباء بعد 3 أيام فقط من فوز المنتخب الإسباني بلقب "يورو 2024" في برلين.

وذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة قضت بالعقوبة على روشا لقيامه بإقالة مسؤول بالاتحاد.

وكانت صلاحيات روشا في ذلك التوقيت لا تتضمن اتخاذ هذا الإجراء حيث كان رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، خلفًا للويس روبياليس الذي استقال من منصبه.

وذكرت التقارير أنه جرى تغريم روشا 33 ألف يورو (36 ألف دولار) لمخالفات أخرى.

واستقال روبياليس من منصبه في سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب قيامه بتقبيل جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، دون موافقتها، عقب تتويج منتخب السيدات بلقب كأس العالم.