رئيس الوزراء يكشف أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 05:34 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، عن سبب نقص بعض الأدوية الذي تشهده البلاد حاليا.

وقال خلال اجتماع الحكومة الأسبوع، إن حتياجات قطاع الصحة من العملة الصعبة يصل في المتوسط إلى 250 مليون دولار شهريا وأحيانا تزيد.

وأضاف، أنه في وقت أزمة نقص العملة، كان من الصعب توفير كل كميات الأدوية والعلاج التي يحتاجها قطاع الصحة، وهو ماتسبب في تراجع كمية المخزون الاستراتيجي من الأدوية والذي كان يكفي لـ 7 أشهر، وهو ما انعكس بالسلب على حجم توافر الأدوية في الصيدليات.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات التي تمكنها من القضاء نهائيا على أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر من الأن.