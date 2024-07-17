موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، خلال الفترة من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 يوليو 2024.





وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك ارتفاعا تدريجيتا فى درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستتراوح بين 38 إلى 39 درجة في الظل، لافتة إلى وجود شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر، مع نشاط للرياح أحيانًا على معظم المناطق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وخلال الليل، توقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب علي السواحل الشمالية.