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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أسباب تراجع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وعدم التعاقد مع أحد الصفقات بفترة الانتقالات الصيفية.

هل يتعاقد الأهلي مع الصفقة الذهبية؟

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "فشلت المفاوضات بين الناديان بشأن جوناثان ولكن اصرار كولر عليه جعل إدارة الأهلي تعود للتفاوض مع اللاعب الكونغولي وناديه السويسري".

وتابع: "مصدر مقرب من الأهلي أكد أن مسؤولي نادي زيورخ السويسري طلب مبلغ كبير جدا على سبيل المثال قد يكون تعاقد معه مقابل 200 ألف دولار ويطلب منهم 5 مليون دولار".

واختتم حديثه: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفض ذلك وحاول تخفيض قيمة الصفقة إلى مليون دولار أو 3 كحد أقصى ولكن زيورخ متمسك بالمبلغ ولازم يبيعوا لاعب بنفس المبلغ الكبير وكولر قال للأهلي أن يتخذوا القرار المناسب لجميع الأطراف".