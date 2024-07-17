ارتفاع الحرارة وشبورة على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الأربعاء

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جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة
وتوقع الخبراء أن يسود، اليوم، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية. ويكون الطقس مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، ليلًا، معتدل الحرارة رطب علي السواحل الشمالية.
ولفت الخبراء إلى أن هناك توقعات بوجود ظاهرة جوية تتمثل في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقربية من المسطحات الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد.
ومن المتوقع ان تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاة الرياح، شمالية غربية.. بينما تكون حالة البحر الأحمر، معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى المترين، واتجاه الرياح، شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 38 27
العاصمة الادارية 38 27
6 أكتوبر 38 26
بنها 38 26
دمنهور 36 25
وادى النطرون 36 25
كفر الشيخ 38 24
المنصورة 38 26
الزقازيق 39 26
شبين الكوم 37 26
طنطا 37 26
دمياط 31 25
بورسعيد 33 27
الاسماعيلية 39 27
السويس 38 26
العريش 35 25
رفح 35 25
رأس سدر 40 28
نخل 39 21
كاترين 34 19
الطور 39 29
طابا 39 27
شرم الشيخ 41 31
الاسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 31 24
السلوم 33 23
سيوة 39 25
رأس غارب 39 30
الغردقة 41 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 40 29
حلايب 38 31
أبو رماد 40 29
رأس حدربة 38 28
الفيوم 38 24
بني سويف 38 26
المنيا 39 24
أسيوط 40 26
سوهاج 41 27
الوادى الجديد 42 26
أبوسمبل 43 28
قنا 42 28
الأقصر 42 28
أسوان 43 30
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