نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء “نور دبي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (45) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء “نور دبي”، برئاسة مدير عام هيئة الصحة بدبي.

وفقًا لهذا المرسوم، يتكون مجلس أمناء المؤسسة من: ناصر خليفة عبدالله البدور، نائباً للرئيس، والأعضاء: عبيد مهيّر بن سرور، ود. مها تيسير بركات، ود. منال محمد عمران تريم، وأحمد يوسف حبيب حسن اليوسف، وشريف محمد نبيل بشارة.

يُلغى بموجب هذا المرسوم المرسوم رقم (17) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس أمناء “نور دبي”، ويعمل المرسوم رقم (45) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.

“نور دبي”، التي تُدار ضمن “مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، بدأت نشاطها كمبادرة في عام 2008 تحت إشراف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف مكافحة العمى والإعاقة البصرية على مستوى العالم. في عام 2010، تم تحويلها إلى مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، بهدف العمل على القضاء على مسببات الإعاقة البصرية عالمياً بناءً على توجيهات سموّه.