بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - بدء قبل قليل، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وحضور أعضاء الحكومة من الحكومة من الوزراء.





ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عددا من الملفات، بالإضافة لاتخاذ قرارات في الملفات محل النقاش.

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