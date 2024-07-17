جولات ميدانية لمسؤولي المدن لدفع تنفيذ «سكن لكل المصريين» (صور)

واصل رؤساء أجهزة تنمية مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، جولاتهم الميدانية؛ لمتابعة ودفع أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ".





ويأتى ذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات القومية التي تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفى مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطي الدخل.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن مسؤولي أجهزة المدن الجديدة أكدوا خلال جولاتهم التفقدية، على تكثيف جميع الأعمال على مستوى مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والعمل على سرعة الانتهاء منها حتى يتسنى تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى مواعيدها المقررة، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات.

وفي هذا الإطار، قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة تفقدية بموقع عمارات مشروع الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة، وأعمال المرافق الخاصة بمنطقة 2350 فدانا، يرافقه المهندس محمود عبد الله، والمهندس علاء لطفى، نائبا رئيس الجهاز.

وتفقد المهندس عمار مندور، الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية كاملة التشطيب لمتابعة مستوى التشطيبات، حيث وجه بضرورة تكثيف الأعمال وتوفير الخامات اللازمة للبناء والتشطيب، والمتابعة الدائمة وتلافى أية ملاحظات أولاً بأول، وزيادة نسب التنفيذ بالمشروع.

وأوضح رئيس جهاز حدائق العاصمة، أنه جارٍ حالياً تنفيذ وحدات محور " الإسكان المتوسط " بمساحات تتراوح "100م2، 110م2، 120م2 " للوحدات، حيث تم التأكيد على ضرورة إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بالجودة المطلوبة لتسليم الوحدات لحاجزيها بالصورة المناسبة.

وشملت جولة رئيس جهاز حدائق العاصمة، ومرافقوه، المرور على بعض محاور الطرق الرئيسية والفرعية، والتى يجرى تجهيزها لأعمال الأسفلت، حيث أكد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بمشروعات الطرق بالمدينة توفير الخامات اللازمة لإنهاء الأعمال ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة، وزيادة العمالة لرفع نسب الإنجاز بأعمال الطرق.

وقام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية داخل أحياء المدينة لمتابعة الأعمال الإنشائية وأعمال المرافق، حيث شملت الجولة الحى 14 والذى يضم 53 عمارة بها 1908 وحدات سكنية نموذج 75م2، بالإضافة إلى 806 عمارات نموذج 90م2، والحي الـ 16 والذي يضم عدد 433 عمارة بها 10392 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وكذلك منطقة سكن مصر، والتى تضم عدد 130 عمارة بها 3120 وحدة سكنية.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، خلال جولته، أعمال تنسيق الموقع، والجزر التي تتوسط الشوارع وأعمال الرصف التي تشمل تركيب البلدورات والإنترلوك والطبقة الرابطة الأسفلتية بالشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن انتظار السيارات بين العمارات، كما تابع أعمال التشطيبات الخارجية لواجهات عددٍ من العمارات.

وتابع المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "بالحى 20 والحي 21، للوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ المشروع.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، أن المشروع الكائن بالحي 20 يضم 98 عمارة بها 1960 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا بنسبة إنجاز بلغت نحو 85٪ تقريباً.

كما تابع رئيس الجهاز استكمال أعمال تنفيذ 178 عمارة بالحى 21 بإجمالي 3560 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا، بنسبة إنجاز متقدمة، مؤكداً على الشركات المنفذة ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

واستقبل المهندس علاء عبد اللاه، عدداً من مسئولي التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية ومعاوني مدينتي بدر والعبور، في زيارة للمدينة، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات بالمشاريع المختلفة، ومن بينها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - النموذج الأخضر" المرحلة الخامسة بحي الزقازيق الجديدة، ومنطقة الخدمات الإقليمية " محور الإسكان المتوسط "، وحي الأندلس.

وتفقد المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، العديد من المشروعات الجارية بالمدينة، والتي شملت مشروع تنفيذ 1008 وحدات سكنية بمساحة 90 م2 للوحدة، و180 وحدة سكنية بمساحة 75 م2 للوحدة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمجاورة 36 بالتوسعات الجنوبية.

وشدد "عبد البديع" خلال الجولة، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكل مراحل تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والالتزام بالجداول الزمنية، والمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ بأعلى جودة، مشدداً على عدم التهاون مع المقاولين المقصرين والمتقاعسين، وحسن اختيار المقاولين الجادين في تنفيذ المشروعات مستقبلاً.

كما تفقد رئيس الجهاز بعض مشروعات المرافق ومنها مشروعات الطرق " الطبقة الرابطة الأسفلتية " للحارة الشرقية للطريق الواصل من شمال جامعة سوهاج إلى منطقة 214 فدانا بطول 2 كم، حيث تشتمل المنطقة على عدد 3 مناطق "الشمالية والجنوبية والوسطى" بإجمالي 557 قطعة، وشدد على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال تمهيداً للبدء في أعمال التنمية والتجميل والتشجير.