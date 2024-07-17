«غرفة القاهرة التجارية» تعلن زيادة التعاون مع الوزارات المعنية لضبط الأسواق

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جدة - نرمين السيد - غرفة القاهرة التجارية
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، حيث قدم المجلس التهنئة للحكومة الجديدة على ثقة القيادة السياسية بتولي الحقائب الوزارية المختلفة، متمنيًا التوفيق في كافة الملفات لما فيه مصلحة بلدنا الحبيبة.
وشدّد مجلس إدارة الغرفة، أهمية زيادة أوجه التعاون المشترك مع كافة الوزارات المختلفة والجهات المعنية بما يحقق طفرة على الصعيد الاستثماري والصناعي والتجاري والخدمي، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي.
وقال أيمن العشري، إن ملف ضبط الأسواق من أهم الملفات خلال الفترة القادمة، وهو ما يحتاج زيادة في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة لزيادة المعروض من جميع السلع خاصة الاستراتيجية بالأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وهو ما ينعكس بالاستقرار على السوق المحلى.
وأشاد "العشري" بالاجتماع الذي جمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لبحث سبل جديدة لزيادة توافر السلع للحفاظ على استقرار السوق، وهو ما اعتبره مبادرة جيدة ومبشرة ومهمة من الوزير لزيادة التعاون، خاصة أن هذا الاجتماع جاء بعد تولي وزير التموين حقيبة الوزارة بأيام قليلة وهو ما يؤكد الرغبة الكبيرة في التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية المختلفة لضبط السوق لتخفيف العبء عن المواطنين طبقًا للتوجيهات الرئاسية.
ولفت رئيس غرفة القاهرة، إلى أن الغرفة عن طريق شُعبَها في الأنشطة المختلفة مستمرة في رصد حالة السوق أولًا بأول من أجل الوقوف على أية مستجدات للحفاظ على استقرار السوق.
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