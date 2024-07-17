آبل تطرح إصدار جديد لنظام التشغيل «iOS 18»

جدة - نرمين السيد - طرحت شركة "آبل" الأمريكية نسخة تجريبية من الإصدار الجديد لنظام التشغيل "iOS 18" لهواتف آيفون.





وأشارت الشركة إلى أن هذه النسخة لا تتضمن خدمة الذكاء الاصطناعي "آبل إنتليجنس"، على وعد بأن يتمكن المستخدمون من تجربتها في وقت لاحق هذا الصيف.

وتستهدف تجربة نظام التشغيل "آي أو إس 18"، الذي سيتم إطلاقه جنبا إلى جنب مع أجهزة آيفون الجديدة هذا الخريف، إلى اختبار أحدث الميزات قبل إطلاقها رسميا وتحديد الأخطاء قبل أن يقوم جميع مستخدمي آيفون بتثبيت البرنامج الجديد، بحسب ما جاء في "القاهرة الإخبارية".

وحدثت آبل العديد من عناصر واجهة المستخدم الأساسية، وأعادت تصميم التطبيقات، إذ يمكن للمستخدمين تغيير ألوان أيقونات تطبيقاتهم، وأصبحت الرسائل تدعم رموزًا تعبيرية أكثر، فضلًا عن تبديل اختصارات الكاميرا والمصباح اليدوي على شاشة القفل لتطبيقات أخرى.

كما يمكن لمستخدمي "آي أو إس 18"، الذين لديهم أجهزة حديثة إرسال رسائل نصية عبر القمر الصناعي في حال عدم توفر شبكة (واي فاي) أو خدمة خلوية، ووضعت "آبل" جميع ميزات إدارة كلمات المرور الخاصة بها في تطبيق جديد، فيما سيقوم "سافاري" بتلخيص الأخبار ومقالات الويب.