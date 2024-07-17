نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المايسترو لوكيتا" مسيرة لوكا مودريتش قائد ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة إضافي حتى عام 2025.

ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس، بيان رسمي يعلن من خلاله تجديد عقد لوكا مودريتش، حيث قال: "اتفق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تجديد عقد قائدنا حتى 30 يونيو 2025".

أرقام وبطولات لوكا مودريتش مع ريال مدريد

لعب لوكا مودريتش 534 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 39 هدفًا، كما لعب مع منتخب كرواتيا 178 مباراة، ويمتلك الرقم القياسي التاريخي في المشاركات الدولية.

فاز لوكا مودريتش مع ريال مدريد بـ26 لقبًا وهم 6 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري إسباني، 2 كأس ملك إسبانيا، و5 كأس السوبر الإسباني.

