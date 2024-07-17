نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الاتحاد على أعتاب الشباب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على اقتراب إدارة الشباب السعودي من الحصول على خدمات هارون كمارا نجم الاتحاد السعودي السابق خلال فترة الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المُقبل.



ولفتت صحيفة الرياضية السعودية أن هارون كمارا كان قد انضم إلى صفوف الاتفاق في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي ونهاية عقده مع الاتحاد الذي رفض تجديده لعدم الحاجة إلى خدماته.



وأكدت الصحيفة السعودية أن إدارة الشباب تمكنت من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هارون كمارا للانضمام إلى صفوفه على أن يحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن وصلت المفاوضات إلى مراحلها الأخيرة عقب اتفاق الطرفين على جميع بنود العقد.



وأوضحت الصحيفة السعودية أنه إذا اكتملت الصفقة رسميًا فإن كمارا البالغ من العمر 26 عاما سيرتدي قميص الشباب في صفقة انتقال حر عقب نهاية علاقته مع الاتحاد السعودي.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن كمارا انضم إلى صفوف الاتحاد في يوليو 2019 لمدة 5 مواسم وشارك مع الاتفاق خلال فترة الإعارة في 9 مباريات في الدوري السعودي وسجل هدف وصنع هدف آخر.