مطار الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ورفع الطاقة الاستيعابية

سيعمل المطار الدولي للملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود على رفع الطاقة الاستيعابية والتي تصل إلى ١٢٠ ملون مسافرا والتي ستوفر بحلول ٢٠٣٠ والذي يستهدف إلى الوصول لما يقرب ١٨٥ ملون مسافرا.

رفع الطاقة الاستيعابية بالمطار الدولي للملك سلمان

بمرور ما يصل إلى ٢,٥ مليون طن من نقل البضائع خلال عام ٢٠٥٠ والتي سيتم تنفيذ تلك المرافق السكنية والترفيهية في بعض المحلات التجارية وفقا للمعايير الابتكارية.

والتي تصمم بشكل يحاكي الثقافة بالمملكة العربية السعودية والتي توفر تجربة فريدة من نوعها في تقديم الخدمات الإنسانية وبكفاءة عالية للمسافرين والزوار ايضا.

ووضع المطار للملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود والذي قام بوضع الاستدامة ضمن أولوياتها في الحصول على الشهادة البلاتينية للمشاريع البيئية الصديقة.

والتي ستكون مدعومة بموارد الطاقة المتجددة والتي تم الإعلان عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الإعلان عن المخطط العام للملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود تماشيا مع الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة.

والتي ركزت على اطلاق الإمكانية الواعدة في المشاريع العقارية وبعض مشاريع التطوير للبنية التحتية المحلية.

وجاءت الاستراتيجية الوطنية للنقل وتقديم الخدمات اللوجستية والقيام بمبادرة وطنية السلاسل العالمية الممدودة والدعم جهود المملكة العربية السعودية.

وتنوع الاقتصاد قد يساهم بحوالي ٢٧ مليار ريال سعودي سنويا من الإنتاج المحلي وإجمالي النفط مما يوفر ١٠٣ ألف فرصة عمل تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .