مجلس الوزراء السعودى يدين استمرار مجازر الإبادة بحق الشعب الفلسطينى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 08:25 صباحاً - أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، مجدداً المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس جدد، خلال اجتماعه اليوم ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دعمها ترسيخ التعاون الدولي لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وأهمية دور المنظمة في صون الأمن والسلم الدوليين، والتنفيذ الكامل والفاعل لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

كما شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصناً منيعاً ضد الفوضى والصراعات، وعلى ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات.