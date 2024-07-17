رئيس الوزراء: حرص دائم على دعم الاستثمارات السعودية في مصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحرص الدائم على دعم الاستثمارات السعودية في مصر، ومتابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية، ومن ذلك متابعة ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة.

كما أشار مدبولي، خلال استقباله السفير السعودي صالح بن عيد الحصيني، إلى التعاون في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل جهود الدولة المصرية لتوسيع قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

من جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية عن تطلعه للتعاون المثمر بين الجانبين، في ضوء حرص المملكة على توثيق ودعم العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، خاصة على ضوء ما تطرحه مصر من فرص للتعاون بين الجانبين.

وأشار السفير صالح بن عيد الحصيني إلى حجم العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية سواء على مستوى القيادتين السياسيتين أو الشعبين الشقيقين.

كما أبدى السفير السعودي إعجابه بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تمثله من “طراز معماري فريد”، مؤكدا حرصه على متابعة جميع أفكار ومقترحات التعاون بين الجانبين، وتطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر، على النحو الذي يرتقي إلى تطلعات وطموحات البلدين.