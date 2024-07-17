مال وأعمال

الذهب يقفز 28 جنيها محليا.. ويبلغ قمة تاريخية جديدة عالميا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يقفز 28 جنيها محليا.. ويبلغ قمة تاريخية جديدة عالميا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 01:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قفزت أسعار الذهب المحلية 28 جنيها، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ليصعد عيار 21 إلى 3280 جنيها، فيما سجل الجنيه 26 ألفا و240 جنيها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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