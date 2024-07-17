نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يقفز 28 جنيها محليا.. ويبلغ قمة تاريخية جديدة عالميا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 01:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قفزت أسعار الذهب المحلية 28 جنيها، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ليصعد عيار 21 إلى 3280 جنيها، فيما سجل الجنيه 26 ألفا و240 جنيها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يقفز 28 جنيها محليا.. ويبلغ قمة تاريخية جديدة عالميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.