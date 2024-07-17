كشف حقيقة إدعاء سيدة بتعسف موظف وحدة مرور بالقاهرة فى إجراءات ترخيص سيارتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، تدعى خلاله إحدى السيدات بقيام موظف بإحدى وحدات المرور بالقاهرة بالتعسف فى إجراءات ترخيص سيارتها، بزعم محاولته التحصل منها على مبالغ مالية، وتكبدها مبلغ مالى كبير نظير ترخيص سيارتها.

بالفحص تبين عدم صحة ما أورت به المذكورة جملةً وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيامها بإجراءات ترخيص سيارتها موديل 1998 التى قامت بشرئها حديثاً، وطلبت نقلها من وحدة مرور لأخرى، وأثناء قيام الموظف المختص بالفحص الفنى للسيارة تبين أن رقم الشاسيه متهالك وبه إصلاحات، ولم يتمكن من إظهار رقمه، فقام بتحويل السيارة إلى اللجنة الفنية المختصة بوحدة المرور الرئيسية التى قامت بدورها بعمل اللازم بدمغ رقم الشاسية محلياً.

عقب ذلك تم إستكمال إجراءات ترخيص السيارة وفقاً للإجراءات المتبعة دون أى زيادة فى الرسوم المقررة للترخيص، وتم إستدعاء المذكورة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعاءاتها الكاذبة.