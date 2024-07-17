رئيس الوزراء: «استغلال أصول الدولة مش معناه بيعها»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 05:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مايعنيه مصطلح استغلال أصول الدولة غير المستغلة، ليس معناه بيع تلك الأصول، معلقا: «مش معناه إني ببيعها».

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إنه يتم التعاقد مع القطاع الخاص، أو جهة تتولى تعظيم الاستفادة من تلك الأصول غير المستغلة، وتشغيلها، بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويمكن الدولة من الاستفادة منها لصالح المواطن المصري والدولة فقط.

وأوضح أن هناك العديد من المؤسسات المندرجة تحت بند الأصول غير المستغلة تكلفتها تتجاوز المليارات من الجنيهات، وتم إهمالها، وتسعى الحكومة حاليا في إطار خطة التنمية الشاملة إلى إعادة استغلالها وتشغليها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري، والسياسة الاقتصادية للدولة.