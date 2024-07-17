نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق الدوري.. مواعيد المباريات المتبقية لـ بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل الإثارة في منافسة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والتي انحصرت بين كل من الأهلي صاحب الوصافة وبيراميدز القابض على الصدراة.

ويحتل الفريق السماوي الصدارة برصيد 68 نقطة من 28 مباراة حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 5 مباريات وهزم في مباراتين.

وعلى الجانب الاخر يحتل الاهلي الوصافة برصيد 63 نقطة لكن من 25 مباراة حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين.

مواعيد المباريات المتبقية لـ بيراميدز

ويتبقى للفريق السماوي 6 لقاءات فقط من أجل حسم الدوري والذين جاءوا كالاتي:-

ويتكرر لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري من جديد في الثاني والعشرون من شهر يوليو الجاري على استاد الدفاع الجوي.

بينما في 26 يوليو ينتظر بيراميدز مواجهة نادي الزمالك في مباراة الدور الثاني

وفي 30 يوليو يواجه بيراميدز نادي فاركو، بينما في في الرابع من اغسطس ينتظر اصحاب القمصان السماوية مواجهة مع زد.

وتأتي اخر المواجهات بين بيراميدز والداخلية في الرابع عشر من اغسطس المقبل ويختتم مواجهاته في السابع عشر من اغسطس أمام طلائع الجيش.