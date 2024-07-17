7 معلومات عن برنامج «تحويشة» لأسر تكافل وكرامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - التضامن الاجتماعي

يهدف برنامج "تحويشة" إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.





ويرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن "تحويشة" الذي يعمل على تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف إدخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي أصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومي للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكتروني. ويصدر لكل سيدة تشارك بمجموعات الإدخار بطاقة المدفوعات "ميزة"، على أن تتولى الميسرة المالية بالمجلس القومي للمرأة إدارة المجموعات، وتستفيد السيدات في مجموعات الإدخار والإقراض من التعاملات المالية سواء الإدخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض، وكذلك تلقي الأموال التي تم إدخارها،لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالإدخار سويًا، ومن خلال الأموال التي يتم إدخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقًا لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.

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