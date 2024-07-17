الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تؤثر على طقس الأربعاء

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جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة
وخلال الليل، توقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب علي السواحل الشمالية.
ولفت الخبراء إلى أن هناك توقعات بوجود ظاهرة جوية تتمثل في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقربية من المسطحات الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد.
حالة البحرالمتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاة الرياح، شمالية غربية.. بينما تكون حالة البحر الأحمر، معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى المترين، واتجاه الرياح، شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وعلى صعيد متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، خلال الفترة من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 يوليو 2024.
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك ارتفاعا تدريجيتا فى درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.
وأشارت إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستتراوح بين 38 إلى 39 درجة في الظل، لافتة إلى وجود شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر، مع نشاط للرياح أحيانًا على معظم المناطق.
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