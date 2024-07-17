الرياضة

تطورات انتقال نجم منتخب إسبانيا إلى برشلونة.. ليس نيكو ويليامز

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات ميكيل مورينو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسييداد ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تطورات انتقال نجم منتخب إسبانيا إلى برشلونة.. ليس نيكو ويليامز 

ووفقًا لشبكة "ريفيلو" الإسبانية فأن برشلونة يريد التعاقد ميكيل مورينو وهانز فليك مدرب الفريق الكتالوني  يعتبره مناسب لعدة أدوار منها B2B.

وأضافت الشبكة الإسبانية أنه على الرغم من اهتمام آرسنال الانجليزي واتلتيكو مدريد الإسباني بضم مورينو فإن برشلونة له الأفضلية لحسم الصفقة.

‏وأوضحت أن برشلونة يدرس تقديم عرض رسمي لإدارة ريال سوسييداد من أجل الحصول على خدمات نجم المنتخب الإسباني المتوج ببطولة كأس أمم أوروبا.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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