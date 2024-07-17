وزير الموارد المائية والري يتابع إجراءات توفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب وحماية المجارى المائية من التلوث

متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب لضمان إستيفاء التصرفات المطلوبة خاصة خلال فترة الصيف ، ومواصلة الإستفادة من منظومة التليمترى في قياس المناسيب بشكل لحظى. - مراقبة إجراءات صرف مخلفات العائمات الثابتة والمتحركة على نهر النيل لضمان التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى والمخلفات الصلبة. - إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فورى حال تسبب أي عائمة في أي شكل من أشكال التلوث لنهر النيل - متابعة كافة مصادر التلوث وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل معها. - تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي ، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.

عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات الشرب ، وحماية المجارى المائية من التلوث .

ووجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق القائم بين أجهزة وزارتى الرى والإسكان فيما يخص متابعة مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب ، لضمان إستيفاء هذه المحطات للتصرفات المطلوبة خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد ارتفاع كبير في الطلب على مياه الشرب ، كما وجه سيادته بالإستمرار في الإستفادة من منظومة التليمترى في قياس مناسيب المياه أمام مآخذ محطات الشرب بشكل لحظى لتمكين متخذى القرار من متابعة هذه المناسيب بشكل فورى واتخاذ اللازم حال إنخفاض المناسيب عن الدرجات المطلوبة .

كما وجه سيادته بقيام قطاع حماية نهر النيل وفرعية بمتابعة ومراقبة إجراءات صرف مخلفات العائمات الثابتة والمتحركة على نهر النيل لضمان قيام هذه العائمات بالتخلص من مياه الصرف الصحى والمخلفات الصلبة بشكل آمن وطبقاً للإشتراطات والقواعد المعمول بها ، وعدم إلقاء أياً من هذه المخلفات في نهر النيل ، مع قيام أجهزة القطع بإتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فورى حال مخالفة أياً من العائمات لهذه الإشتراطات والتسبب في أي شكل من أشكال التلوث لنهر النيل .