نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم طلاب الثانوية العامة يختتمون ماراثون الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول، اليوم الأربعاء، لطلاب الشعبتين علمي علوم وأدبي، بأداء طلاب الشعبة العلمية (العلوم)، الامتحان فى مادة الأحياء، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول أمس الإثنين، عن مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبًا وطالبة بنسبة ٠.٩٥% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبا وطالبة.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبا وطالبة بنسبة ٢.٢٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبا وطالبة.