وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري معرفة جدول ترتيب دوري نايل قبل مباريات الجولة 31.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الصدارة مستمر.. ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 31 في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية