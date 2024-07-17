الرياضة

صراع الصدارة مستمر.. ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 31

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الصدارة مستمر.. ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 31 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري معرفة جدول ترتيب دوري نايل قبل مباريات الجولة 31.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

-1 بيراميدز 68 نقطة

-2 63 نقطة

-3 المصري البورسعيدي 51 نقطة

-4 مودرن سبورت 47نقطة

-5 سموحة 45 نقطة

-6 الزمالك 42نقطة

-7 إنبي 42 نقطة

-8 زد 41نقطة

-9 سيراميكا كيلوباترا 41 نقطة

-10 الاتحاد السكندري 38 نقطة

-11 طلائع الجيش 35 نقطة

-12 البنك الأهلي 33 نقطة

-13 الجونة 32 نقطة

-14 الإسماعيلي 31نقطة

-15 فاركو 29 نقطة

-16 بلدية المحلة 24نقطة

-17 المقاولون العرب 20 نقطة

-18 الداخلية 19 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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