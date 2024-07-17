نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الصدارة مستمر.. ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 31 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري معرفة جدول ترتيب دوري نايل قبل مباريات الجولة 31.
وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:
-1 بيراميدز 68 نقطة
-2 الأهلي 63 نقطة
-3 المصري البورسعيدي 51 نقطة
-4 مودرن سبورت 47نقطة
-5 سموحة 45 نقطة
-6 الزمالك 42نقطة
-7 إنبي 42 نقطة
-8 زد 41نقطة
-9 سيراميكا كيلوباترا 41 نقطة
-10 الاتحاد السكندري 38 نقطة
-11 طلائع الجيش 35 نقطة
-12 البنك الأهلي 33 نقطة
-13 الجونة 32 نقطة
-14 الإسماعيلي 31نقطة
-15 فاركو 29 نقطة
-16 بلدية المحلة 24نقطة
-17 المقاولون العرب 20 نقطة
-18 الداخلية 19 نقطة.