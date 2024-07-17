سيارة تويوتا راف فور 2024 Toyota RAV4 تخطف الأنظار بمزايا و تصميم رهيب والسعر في السعودية مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر سيارة Toyota RAV4 تويوتا راف فور من أقوى السيارات التي يحلم الجميع بامتلاكها، وتعد من السيارات الأفضل التي توفر الوقود، إضافة إلى أنها سريعة للغاية ويمكنها السير على المناطق الصحراوية والوعرة والسهلة.
مواصفات سيارة Toyota RAV4 الجديدة
تشمل سيارة Toyota RAV4 الجديدة مواصفات ذات مقاييس عالية الدقة سوف نعرض لكم الآن :
|استهلاك الوقود :
|من المعروف حول هذه السيارة أنها موفرة الوقود بالإضافة إلى أنها مزودة بعدد 8 سرعات مختلفة وتعمل بنظام اتوماتيك.
|الشكل الداخلي للسيارة
|تم تصمم الشكل الداخلي للسيارة بقدر عالي من الدقة حيث أنها تحتوي على مقاعد مريحة جدًا يمكنك التحكم بها من خلال البلوتوث بشكل اتوماتيك، بالإضافة إلى زجاج كهربائي يمكنك التحكم به بكل سهولة بشكل اوتوماتيك أيضًا.
|محرك السيارة
|يوجد في المحرك عدد 4 اسطوانات
|الشكل الخارجي للسيارة
|تم تصنيع هذه السيارة بعناية كبيرة وذلك يؤكد من جمال مظهرها الخارجي فهي مصنوعة من أفضل الخامات على الإطلاق.
|نظم الحماية
|مزودة هذه السيارة بالكثير من نظم الحمية المختلفة مثل:
من خلال ذلك الفقرة سوف نقوم بذكر كل الأسعار الخاصة بسيارة Toyota RAV4 الجديدة :
- تتوفر سيارة Toyota RAV4 في السعودية بسعر يتراوح ما بين 85,000 إلى 131,700 ريال سعودي.
- بينما في الإمارات تكون سيارة Toyota RAV4 بسعر 27,300 درهم إماراتي.