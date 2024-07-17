سيارة تويوتا راف فور 2024 Toyota RAV4 تخطف الأنظار بمزايا و تصميم رهيب والسعر في السعودية مفاجأة

استهلاك الوقود : من المعروف حول هذه السيارة أنها موفرة الوقود بالإضافة إلى أنها مزودة بعدد 8 سرعات مختلفة وتعمل بنظام اتوماتيك.

الشكل الداخلي للسيارة تم تصمم الشكل الداخلي للسيارة بقدر عالي من الدقة حيث أنها تحتوي على مقاعد مريحة جدًا يمكنك التحكم بها من خلال البلوتوث بشكل اتوماتيك، بالإضافة إلى زجاج كهربائي يمكنك التحكم به بكل سهولة بشكل اوتوماتيك أيضًا.

محرك السيارة يوجد في المحرك عدد 4 اسطوانات

الشكل الخارجي للسيارة تم تصنيع هذه السيارة بعناية كبيرة وذلك يؤكد من جمال مظهرها الخارجي فهي مصنوعة من أفضل الخامات على الإطلاق.