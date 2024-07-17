السعودية تصدم المقيمين: إيقاف تجديد إقامة هذه الجنسية وترحيلهم فورًا!"

الرياض - محمد الاطلسي - المديرية العامة للجوازات عن حالات جديدة يتم وقف تجديد الإقامة لهم، والترحيل الفوري، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين تسهيل الإقامة في المملكة، بالإضافة إلى التزام المواطنين المصريين بكافة التعليمات والقوانين التي وضعتها الحكومة السعودية لجميع المقيمين بصفة عامة.

الحالات التي تؤدي إلى وقف تجديد الإقامة

حددت الإدارة العامة للجوازات بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف تجديد الإقامة، والتي تتمثل في:

انتهاء جواز السفر، حيث يجب على المتقدمين تجديد الجواز في حين انتهاء، لكي يتم الموافقة على عملية التجديد.

عدم الالتزام بقوانين العمل، ووجود مشاكل كثيرة بين العامل وصاحب العمل.

وجود مخالفات مرورية أو أمنية، يجب على المقيم سداد جميع المخالفات المرورية من أجل عملية التجديد.

انتهاء صلاحية رخصة العمل، لابد من تجديدها قبل تجديد الإقامة.

لابد من دفع رسوم التجديد المطلوبة في الوقت المحدد لها.

الحالات التي تؤدي إلى الترحيل الفوري

ذكرنا الحالات التي يتم رفض تجديد الإقامة مرة أخرى، حتى يتم تطبيق الشروط السابقة، ولكن توجد بعض الحالات الأخرى يتم رفض الترحيل الفوري لها، والتي تتمثل في:

أن يعمل المقيم بدون كفيل سواء كان هذا الكفيل شركة أو شخص.

لأن العمل بدون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وقوانين الإقامة.

الأشخاص الذين تعمل في أعمال غير مشروعة مثل، الاتجار في الممنوعات، والمخدرات، أو الدعارة.

اشتراك المقيم في أنشطة تهدد الأمن العام، مثل الاشتراك في العمليات الإرهابية، أو التحريض على العنف.

كل هذه الأفعال لا يتم السماح فيها ويتم ترحيل الفرد إلى موطنه في أسرع وقت.

ما اسباب الترحيل من السعودية؟

يتم ترحيل المقيم من السعودية، لأسباب كثيرة منها ( عدم تجديد الإقامة، أو الجواز السفر، العمل بدون رخصة، أو بدون كفيل، في حالة القيام بأفعال غير مسموح بها، أو القيام بأفعال مخلة بالشرف والأمانة أو تضر أمن واستقرار المملكة.

هل يمكن العودة الى السعودية بعد الترحيل؟

لا يمكن الرجوع إلى السعودية بعد الترحيل، إلا في حالات معينة، لأن الترحيل يكون لأسباب قوية جدًا، حيث يترتب على هذه الأسباب الإضرار بالمصلحة العامة، أو عدم الالتزام بقوانين العمل المتفق عليها في العقد.

ما الفرق بين الخروج النهائي والترحيل؟

يوجد فرق بين الخروج نهائي من المملكة والترحيل، حيث أن الخروج نهائي يكون لمدة زمنية معينة، ويمكنه العودة مرة أخرى بعد مرور هذا الوقت، أما الترحيل يتم الحكم بالترحيل نهائي بسبب قيامه بفعل خطأ، ولا يستطيع العودة مرة أخرى إلى المملكة.