ليلى عبد اللطيف تكشف عن مفاجأة مزلزلة !..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت خبيرة الفلك والأبراج، ليلى عبد اللطيف، عن تفاصيل تواصل المخابرات العامة المركزية الأمريكية "CIA" معها بشأن أحداث 11 سبتمبر، وذلك خلال ظهورها في برنامج "الحكاية".

وأوضحت عبد اللطيف أنها كانت قد تنبأت بأحداث 11 سبتمبر قبل وقوعها، مما دفع المخابرات المركزية الأمريكية للتواصل معها فيما بعد بهدف معرفة المزيد حول ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

وقالت عبد اللطيف: "لا المخابرات ولا المخططات بيعلموا بالغيب، ما بيعلم بالغيب إلا ربنا، وأنا لما قلت على فرح العراق بيتحول لعزاء مين اللي قالي؟ المخابرات ما كانوا عارفين اللي فيها".

واستعرضت عبداللطيف بعض توقعاتها السابقة، قائلة: "ولما قلت ناس لابسه أسود قبلها بـ 9 أشهر على قصر الحريري، وجبران التويني الله يرحمه".

وأضافت أنها تمتلك ثقة كبيرة بنفسها وبربها، مشيرة إلى أن الأسرار التي تعرفها لا يمكن لأحد آخر معرفتها، قائلة: "أنا عندي ثقة بنفسي وبربنا، واللي عند ليلى عبد اللطيف ما حدا بيعرفه، لو جبتلي أكبر شيخ في الدنيا، السر بيني وبين رب العالمين".

وتُعد تصريحات ليلى عبد اللطيف هذه مثيرة للجدل، حيث تثير تساؤلات حول قدرة الأشخاص على التنبؤ بالأحداث المستقبلية ومدى دقة تلك التنبؤات.

كما تُبرز العلاقة بين العلم والإيمان بالغيب، وتثير اهتمام الجمهور حول كيفية تعامل وكالات الاستخبارات مع مثل هذه المعلومات.