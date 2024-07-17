اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحاتات في 3 مواد

جدة - نرمين السيد - امتحانات الثانوية العامة

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علوم" امتحان الدور الأول في مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا". في حين يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.





ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم "الأحياء"، وفي الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة"، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة الاقتصاد. ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات النهائية للثانوية العامة لعام 2024 يوم السبت المقبل، الموافق 20 يوليو 2024 بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لشعبة علمي رياضة.

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