نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول، امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية (العلوم)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

و امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات).



ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية وصل لـ81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.