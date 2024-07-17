نائب وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة حوكمة منظومة الرعايات والحضانات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 12:31 مساءً - عقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة ما تم إنجازه في العمل برفع كفاءة وحوكمة منظومة الرعايات والحضانات، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب وزير الصحة والسكان تابع خلال الاجتماع نسب الإشغال في أقسام الرعايات و الحضانات في المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للوزارة، والمتوسط الزمني لاستجابة الغرفة المركزية لرعايات مصر مصر بما يضمن سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات وفقًا للحالة الصحية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب وزير الصحة والسكان، اطلع على عرض مفصل لتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية لمشروع للرعايات والحضانات والطوارىء، واستمع لبعض التحديات التي تواجه المنظومة ومنها عدم إدراج بعض أسرة الرعايات ضمن المنظومة الإلكترونية، وآلية التحويل بين المستشفيات، حيث أوصى بضرورة التنسيق بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية، بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة والتطوير المستمر وتخفيف العبء عن المواطنيين.

وأوضح «عبدالغفار» أن نائب وزير الصحة والسكان، ناقش بعض الحلول المقترحة، ومنها زيادة تدريب بعض التخصصات الطبية، ورفع كفاءة مستوي أطباء التخصص الباطني، لدمجهم في منظومة الرعايات الحرجة، ووضع آليه تقييم ومتابعة وحوكمة للمنظومة، مشيراً إلى أهمية توحيد أسماء علمية لأقسام الرعايات.

وتابع «المتحدث الرسمي للوزارة» أن نائب وزير الصحة والسكان، أكد على سرعة الانتهاء من ميكنة كافة هيئات وقطاعات المنظومة الصحية، بما يضمن استغلال الطاقة التشغيلية لأقسام الرعايات المركزة والحضانات والطوارئ بجميع مستشفيات الجمهورية، إلى جانب ما يحققه النظام المميكن من متابعة لحظية للأماكن الشاغرة بالمستشفيات.

وأضاف أن نائب وزير الصحة والسكان، شدد علي ضرورة رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية التي تعمل في منظومة الرعايات الحرجة بداية من مُستقبلي الطلبات عبر الخط الساخن ومسئولي التحويل بين الرعايات المتخصصة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان، لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة، ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه القائم بتسيير قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير القائم بتسيير أعمال رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة.