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تعديل تركيب قطاري 809/810 سياحي خط القاهرة / شربين والعكس

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:29 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة قررت الهيئة

- إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 19 /7 / 2024 تعديل تركيب قطار 809 سياحي (القاهرة / شربين) بتركيب ( 3 عربات درجة ثالثة مكيفة + 6 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالي

- إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 /7 / 2024 تعديل تركيب قطار 810 سياحي (شربين / القاهرة ) بالتركيب الوارد به قطار 809 وبنفس جدوله الحالي

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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