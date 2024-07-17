تعديل تركيب قطاري 809/810 سياحي خط القاهرة / شربين والعكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:29 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة قررت الهيئة
- إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 19 /7 / 2024 تعديل تركيب قطار 809 سياحي (القاهرة / شربين) بتركيب ( 3 عربات درجة ثالثة مكيفة + 6 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالي
- إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 /7 / 2024 تعديل تركيب قطار 810 سياحي (شربين / القاهرة ) بالتركيب الوارد به قطار 809 وبنفس جدوله الحالي
والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .