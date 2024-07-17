اعتقال 9700 فلسطيني من الضفة منذ 7 أكتوبر
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9700 فلسطيني من الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ولفت البيان إلى أن “عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين”.
وذكر البيان أن “الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 15 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم ثلاث سيدات، وطفل، ومعتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، وجنين، وأريحا، وبيت لحم، وسلفيت”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 9700 فلسطيني من الضفة منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.