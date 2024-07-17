اعتقال 9700 فلسطيني من الضفة منذ 7 أكتوبر

اعتقال 9700 فلسطيني من الضفة منذ 7 أكتوبرقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9700 فلسطيني من الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفت البيان إلى أن “عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين”.

وذكر البيان أن “الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 15 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم ثلاث سيدات، وطفل، ومعتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، وجنين، وأريحا، وبيت لحم، وسلفيت”.