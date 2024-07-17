تراجع واسع النطاق للدولار

تراجع واسع النطاق للدولارانخفض الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، بعد الانتعاش الطفيف الذي سجله، وسط تركيز المتعاملين على احتمالية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر القادم.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" بلغ انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 104.19، في الوقت الذي ارتفع فيه اليورو 0.06 في المائة محققًا 1.0906 دولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.6740 دولار أمريكي، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.35 في المائة إلى 0.6071 دولار أمريكي.

بينما لم يطرأ أي تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.2972 دولار، قبيل بيانات التضخم في المملكة المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، واستقر الين في أحدث تداولات عند 158.34 للدولار.